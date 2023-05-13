Летели бомбить Украину. Появились детали об "упавших" в РФ самолетах и вертолетах

Четыре российских самолета и вертолета, которые потерпели крушение в Брянской области входили в одну авиагруппу. Они должны были нанести удары по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант" .

По данным издания, истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты их подстраховать. В частности, чтобы подобрать экипажи Су, если они будут подбиты украинскими военными.

По данным Telegram-канала Baza, пилоты четырех воздушных суден погибли. В частности,

в городе Клинцы при крушении вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа;

в Унечском районе погибли три члена экипажа второго вертолета Ми-8;

в деревне Нижняя погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34;

в деревне Сурецкий Муравей погиб пилот истребителя Су-35.

Напомним, сегодня в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем свалился на частный дом.

Позже в РФ заявили, что в Брянской области упал еще один вертолет. Второй борт якобы "приземлился" в городе Стародуб.

Позже стало известно о двух вертолетах и двух самолетах, которые потерпели крушение в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.