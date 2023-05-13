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Летели бомбить Украину. Появились детали об "упавших" в РФ самолетах и вертолетах

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Суббота 13 мая 2023 18:19
Летели бомбить Украину. Появились детали об "упавших" в РФ самолетах и вертолетах Фото: Появились детали об "упавших" в РФ самолетах и вертолетах (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Четыре российских самолета и вертолета, которые потерпели крушение в Брянской области входили в одну авиагруппу. Они должны были нанести удары по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

По данным издания, истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты их подстраховать. В частности, чтобы подобрать экипажи Су, если они будут подбиты украинскими военными.

По данным Telegram-канала Baza, пилоты четырех воздушных суден погибли. В частности,

  • в городе Клинцы при крушении вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа;
  • в Унечском районе погибли три члена экипажа второго вертолета Ми-8;
  • в деревне Нижняя погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34;
  • в деревне Сурецкий Муравей погиб пилот истребителя Су-35.

Напомним, сегодня в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем свалился на частный дом.

Позже в РФ заявили, что в Брянской области упал еще один вертолет. Второй борт якобы "приземлился" в городе Стародуб.

Позже стало известно о двух вертолетах и двух самолетах, которые потерпели крушение в РФ.

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