Летіли "бандеролі" і понад 120 дронів: як ППО відбивала нічну атаку РФ

У ніч проти 4 вересня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою та понад сотнею ударних дронів. Сили ППО знешкодили більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Новий повітряний напад ворога розпочався надвечір 3 вересня. Росіяни застосували керовану авіаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря, а також 121 ударний безпілотник, а саме:
Ворожі безпілотники атакували з напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, окупований Донецьк та Гвардійське в окупованому Криму.
До відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
Фото: як відпрацювала ППО по ворожих дронах (t.me/kpszsu)
За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряна оборона збила та подавила 103 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" та дрони інших типів. Цілі знешкодили на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, а також падіння збитих дронів (уламків) ще на 6 локаціях.
Нагадаємо, унаслідок цієї ж атаки в ніч на 4 вересня постраждали одразу кілька регіонів. Під Києвом, у Софіївській Борщагівці, загорілися складські приміщення - ворог продовжує бити по цивільній логістиці.
Вранці під ударом опинилася й Одеса, де є загиблий та кілька постраждалих. Кількість поранених унаслідок атак на Київ також зростала протягом ранку.