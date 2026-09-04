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Летіли "бандеролі" і понад 120 дронів: як ППО відбивала нічну атаку РФ

10:27 04.09.2026 Пт
2 хв
Крім дронів, ворог ударив і керованою авіаційною ракетою
aimg Валерія Абабіна
Фото: Мобільна група ППО (getty images)

У ніч проти 4 вересня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою та понад сотнею ударних дронів. Сили ППО знешкодили більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чим РФ атакувала Україну 4 вересня

Новий повітряний напад ворога розпочався надвечір 3 вересня. Росіяни застосували керовану авіаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря, а також 121 ударний безпілотник, а саме:

  • БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні);
  • S8000 "Бандероль";
  • "Гербера";
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

Ворожі безпілотники атакували з напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, окупований Донецьк та Гвардійське в окупованому Криму.

До відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Фото: як відпрацювала ППО по ворожих дронах (t.me/kpszsu)

Скільки російських цілей ППО знешкодила 4 вересня

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряна оборона збила та подавила 103 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" та дрони інших типів. Цілі знешкодили на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, а також падіння збитих дронів (уламків) ще на 6 локаціях.

Нагадаємо, унаслідок цієї ж атаки в ніч на 4 вересня постраждали одразу кілька регіонів. Під Києвом, у Софіївській Борщагівці, загорілися складські приміщення - ворог продовжує бити по цивільній логістиці.

Вранці під ударом опинилася й Одеса, де є загиблий та кілька постраждалих. Кількість поранених унаслідок атак на Київ також зростала протягом ранку.

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