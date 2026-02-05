UA

Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Летіли балістика та майже дві сотні дронів: як відпрацювала ППО по ворожим цілям

Фото: війська РФ атакували Україну балістикою та дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували територію України балістичними ракетами да ударними дронами. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Наслідки нічної атаки на Київ: є поранені, пошкоджені будинки та дитячий садок

За даними Повітряних сил, у ніч на 5 лютого противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 183 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів.

Дрони летіли з напрямків Брянська, Орла, Курська, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська й Донецька, близько 110 із них були "Шахедами".

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

При цьому, за попередніми даними, станом на 08:00, силами ППО збито, або подавлено 156 ворожих беспілотників. Також зафіксовано влучання балістики та 22 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих БпЛА росіян у 7 місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - підкреслили у Повітряних силах.

Обстріл України у ніч на 5 лютого

Російські війська сьогодні вночі, 5 лютого, атакували кілька регіонів України. Однією з головних цілей ворога став Київ. Зазначається, що російські дрони атакували Київ з кількох напрямків, внаслідок чого зафіксовано пошкодження у чотирьох районах міста.

Наразі відомо про двох постраждалих жінок. Одну з них госпіталізували, іншій медики надали допомогу на місці.

Окрім того, росіяни били по Запоріжжю та області, залишивши без світла понад 53 тисячі абонентів.

ППООбстріл КиєваВторгнення Росії до УкраїниДрони