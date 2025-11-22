Летели баллистика и более сотни дронов: как ночью отработала ПВО
Российские войска сегодня ночью, 22 ноября, атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер" и ударными беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.
"В ночь на 22 ноября противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" с ВОТ АР Крым, и 104 ударными дронами типа Shahed и "Гербера" с направлений: Орел, Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ и Чауда ВОТ АР Крым", - отметили в Воздушных силах.
Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 89 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
При этом зафиксировано попадание 13 ударных дронов на 15 локациях, а также баллистической ракеты на одной локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Удары РФ по Украине 22 ноября
Напомним, российские войска сегодня ночью, 22 ноября, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. Под ударом преимущественно были восточные и южные области.
Так, утром стало известно, что россияне ночью атаковали ударными беспилотниками пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией, из-за обстрела он временно не работает.
Сообщается, что из-за вражеских ударов международный пункт пропуска временно приостанавливает работу.
Также ночью РФ атаковала Днепропетровскую область ударными дронами. В результате обстрела возникли пожары, повреждены ЛЭП, есть раненые.
Кроме того, утром в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения россиянами баллистического вооружения, и о скоростной цели южнее Павлограда Днепропетровской области, которая летела северо-западным курсом.