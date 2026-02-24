Летіли ATACMS і не тільки. ЗСУ знищили "Бук", "Ураган" та центр управління армії РФ

Так, вночі підрозділи ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області. Зокрема, було застосовано і ракети ATACMS.

Також Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів центру "Рубікон" на ТОТ Запорізької області.

Разом з тим, під ударом опинились склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі Приазовського ТОТ Донецької області, а також склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області.

Окрім того, у районі Якимівки Запорізької області уражено ремонтну базу противника. Також у районі Кацивелі АР Крим зафіксовано удар по району зосередження живої сили ворога.

Удари по техніці росіян

Так, 24 лютого 2026 року ЗСУ атакували реактивну систему залпового вогню "Ураган" у районі Любимівки ТОТ Запорізької області,.

Також вчора, 23 лютого, у районі Свободного на ТОТ Донеччини уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".