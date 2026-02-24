Летіли ATACMS і не тільки. ЗСУ знищили "Бук", "Ураган" та центр управління армії РФ

Українські військові у ніч на 24 лютого нанесли серію успішних ударів бо військовій техніці та центрам управління військами армії РФ.
Генштабу ЗСУ.
Так, вночі підрозділи ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області. Зокрема, було застосовано і ракети ATACMS.
Також Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів центру "Рубікон" на ТОТ Запорізької області.
Разом з тим, під ударом опинились склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі Приазовського ТОТ Донецької області, а також склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області.
Окрім того, у районі Якимівки Запорізької області уражено ремонтну базу противника. Також у районі Кацивелі АР Крим зафіксовано удар по району зосередження живої сили ворога.
Так, 24 лютого 2026 року ЗСУ атакували реактивну систему залпового вогню "Ураган" у районі Любимівки ТОТ Запорізької області,.
Також вчора, 23 лютого, у районі Свободного на ТОТ Донеччини уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".
Вчора, 23 лютого, Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів росіян, серед яких ракетний дивізіон, пункт управління дронами та склади.
Окрім того, нещодавно українські військові уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Котлубані.