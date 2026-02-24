Летели ATACMS и не только. ВСУ уничтожили "Бук", "Ураган" и центр управления армии РФ

Украинские военные в ночь на 24 февраля нанесли серию успешных ударов по военной технике и центрам управления войсками армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
Так, ночью подразделения ВСУ поразили вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ в районе Новопетриковки на ВОТ Донецкой области. В частности, были применены и ракеты ATACMS.
Также Силы обороны Украины поразили склад материально-технических средств центра "Рубикон" на ВОТ Запорожской области.
Вместе с тем, под ударом оказались склады боеприпасов и материально-технических средств врага в районе Приазовского ВОТ Донецкой области, а также склад боеприпасов в районе временно оккупированной Александровки Запорожской области.
Кроме того, в районе Акимовки Запорожской области поражена ремонтная база противника. Также в районе Кацивели АР Крым зафиксирован удар по району сосредоточения живой силы врага.
Так, 24 февраля 2026 года ВСУ атаковали реактивную систему залпового огня "Ураган" в районе Любимовки ВОТ Запорожской области,.
Также вчера, 23 февраля, в районе Свободного на ВОТ Донецкой области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".
Вчера, 23 февраля, Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов россиян, среди которых ракетный дивизион, пункт управления дронами и склады.
Кроме того, недавно украинские военные поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Котлубане.