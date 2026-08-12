Летіли 4 типи ракет. Зеленський розкрив унікальність операції в Новоросійську

Україна вночі застосувала "далекобійні санкції" проти Новоросійська. Під час операції вперше злагоджено спрацювала велика кількість різних українських засобів ураження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Глава держави розкрив деталі доповіді про результати успішної операції щодо Новоросійська, під час якої було комбіноване застосування "далекобійних санкцій" українською зброєю.
"Уперше в одній операції злагоджено спрацювали "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", а також дрони MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" та БЕК "Сарган" і "Мамай", - зазначив президент.
Зеленський відзначив ураження кораблів російського флоту, які перебували в бухті Новоросійська. Зокрема, він підтвердив "прильоти" по фрегатах "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", великому десантному кораблю, корвету та інших суднах.
Крім того, було уражено й інші об’єкти країни-агресорки, які працювали на фінансування війни.
"Цілком справедливо, що Україна відповідає на російську війну, і саме Росія може й мусить цю свою війну завершити. Будемо спонукати Росію до миру також і подальшим застосуванням наших далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності", - заявив Зеленський.
Президент додав, що разом із міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ, командувачем СБС ЗСУ та представниками СБУ вже визначили пріоритети на найближчий час.
Нагадаємо, сьогодні вночі Сили оборони України завдали ударів по військово-морській базі РФ у Новоросійську. Це останній великий опорний пункт російського флоту на Чорному морі.
Зазначимо, пізніше стало відомо, що зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після атаки України. Через нього проходить до третини російського експорту зерна.