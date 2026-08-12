Летіли 4 типи ракет. Зеленський розкрив унікальність операції в Новоросійську

Глава держави розкрив деталі доповіді про результати успішної операції щодо Новоросійська, під час якої було комбіноване застосування "далекобійних санкцій" українською зброєю.

"Уперше в одній операції злагоджено спрацювали "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", а також дрони MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" та БЕК "Сарган" і "Мамай", - зазначив президент.

Зеленський відзначив ураження кораблів російського флоту, які перебували в бухті Новоросійська. Зокрема, він підтвердив "прильоти" по фрегатах "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", великому десантному кораблю, корвету та інших суднах.

Крім того, було уражено й інші об’єкти країни-агресорки, які працювали на фінансування війни.

"Цілком справедливо, що Україна відповідає на російську війну, і саме Росія може й мусить цю свою війну завершити. Будемо спонукати Росію до миру також і подальшим застосуванням наших далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності", - заявив Зеленський.

Президент додав, що разом із міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ, командувачем СБС ЗСУ та представниками СБУ вже визначили пріоритети на найближчий час.