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Летели 4 типа ракет. Зеленский раскрыл уникальность операции в Новороссийске

21:11 12.08.2026 Ср
2 мин
Глава государства подтвердил поражение нескольких российских кораблей и не только
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина ночью применила "дальнобойные санкции" против Новороссийска. Во время операции впервые слаженно сработало большое количество разных украинских средств поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства раскрыл детали доклада о результатах успешной операции по Новороссийску, в ходе которой было комбинированное применение "дальнобойных санкций" украинским оружием.

"Впервые в одной операции слаженно сработали "Паляница", "Пекло", "Барс" и "Длинный Нептун", а также дроны MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" и БЭК "Сарган" и "Мамай", - отметил президент.

Зеленский отметил поражение находившихся в бухте Новороссийска кораблей российского флота. В частности, он подтвердил "прилеты" по фрегатам "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", большому десантному кораблю, корвету и другим судам.

Кроме того, были поражены и другие объекты страны-агрессора, работавшие на финансирование войны.

"Совершенно справедливо, что Украина отвечает на российскую войну, и именно Россия может и должна эту свою войну завершить. Будем побуждать Россию к миру также и дальнейшим применением наших дальнобойных санкций и санкций средней дальности", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что вместе с министром обороны, главнокомандующим ВСУ, командующим СБС ВСУ и представителями СБУ уже определили приоритеты на ближайшее время.

Напомним, сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удары по военно-морской базе РФ в Новороссийске. Это последний крупный опорный пункт российского флота на Черном море.

Отметим, позже стало известно, что зерновой терминал в Новороссийске приостановил работу после атаки Украины. Через него проходит до трети российского экспорта зерна.

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