UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Летіли 11 "Іскандерів -М" та 160 дронів: що вдалося збити ППО

09:27 05.05.2026 Вт
2 хв
Є "прильоти" і падіння збитих уламків
aimg Ірина Глухова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 149 російських дронів та одну ракету (Getty Images)

Російські окупанти вночі запустили по Україні 11 балістичних ракет "Іскандер-М" та 164 дронів різних типів. Зафіксовано численні влучання та падіння збитих уламків.

Як зазначається, атака розпочалася ще з 18:00 4 травня.

Противник випустив по Україні 11 балістичних ракет "Іскандер-М" із Ростовської, Воронезької та Брянської областей, а також 164 ударні БпЛА різних типів - Shahed (в тому числі реактивні), "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія".

Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ і Міллерово (РФ), а також Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 1 балістичну ракету та 149 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що дві балістичні ракети не досягли своїх цілей, інформація уточнюється.

Атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники. Українців закликають дотримуватися правил безпеки.

Обстріл України 5 травня

У ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову повітряну атаку по території України, застосувавши ракети та ударні дрони по різних регіонах.

Під ударами опинилися Полтавська, Київська, Чернігівська, Черкаська області, а також Запоріжжя і Дніпро.

Найважча ситуація - на Полтавщині. Внаслідок комбінованої атаки ракетами і дронами є прямі влучання та падіння уламків у Полтавському районі. Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих і 31 постраждалого.

Крім того, під обстрілами опинилася інфраструктура "Укрзалізниці" у трьох регіонах.

Зокрема, на Харківщині дрон знищив вагон, обійшлося без постраждалих. На Полтавщині безпілотник влучив поблизу колій поряд із тепловозом, пошкоджено вагон і сталося займання.

Також удар зафіксовано на Дніпропетровщині - там пошкоджено електровоз.

Все що відомо про обстріл станом на зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніРакетиДрони