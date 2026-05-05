Летіли 11 "Іскандерів -М" та 160 дронів: що вдалося збити ППО

Як зазначається, атака розпочалася ще з 18:00 4 травня.

Противник випустив по Україні 11 балістичних ракет "Іскандер-М" із Ростовської, Воронезької та Брянської областей, а також 164 ударні БпЛА різних типів - Shahed (в тому числі реактивні), "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія".

Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ і Міллерово (РФ), а також Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 1 балістичну ракету та 149 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що дві балістичні ракети не досягли своїх цілей, інформація уточнюється.

Атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники. Українців закликають дотримуватися правил безпеки.