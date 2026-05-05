Летели 11 "Искандеров -М" и 160 дронов: что удалось сбить ПВО

Как отмечается, атака началась еще с 18:00 4 мая.

Противник выпустил по Украине 11 баллистических ракет "Искандер-М" из Ростовской, Воронежской и Брянской областей, а также 164 ударные БпЛА различных типов - Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски беспилотников осуществлялись с направлений Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск и Миллерово (РФ), а также Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 1 баллистическую ракету и 149 вражеских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что две баллистические ракеты не достигли своих целей, информация уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности.