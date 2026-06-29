Летіла понад сотня дронів, є влучання: як відпрацювала ППО під час удару по Україні

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня російські війська атакували Україну двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської області та шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області.

Того ж дня, близько 18:35, росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню Торнадо-С по відпочивальниках у Чугуївському районі Харківської області.

Загинула 54-річна жінка, восьмеро людей отримали поранення - серед них 10-річна дівчинка та 16-річний підліток.

А масований авіаудар по Запоріжжю забрав життя людей - понад десяток цивільних дістали поранення. Рятувальники шукали людей під завалами зруйнованих будинків.