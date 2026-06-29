Летіла понад сотня дронів, є влучання: як відпрацювала ППО під час удару по Україні

У ніч на 29 червня Росія влаштувала нову повітряну атаку по Україні, випустивши 108 безпілотників різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Атака розпочалася о 18:00 28 червня. Росія застосувала ударні безпілотники типів Shahed, Гербера, Італмас, а також дрони-імітатори "Пародія".
Запуски здійснювалися з кількох напрямків:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 08:00 збито та подавлено 82 ворожих безпілотники - на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано:
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпек", - попередили у Повітряних силах.
Нагадаємо, у ніч проти 28 червня російські війська атакували Україну двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської області та шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області.
Того ж дня, близько 18:35, росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню Торнадо-С по відпочивальниках у Чугуївському районі Харківської області.
Загинула 54-річна жінка, восьмеро людей отримали поранення - серед них 10-річна дівчинка та 16-річний підліток.
А масований авіаудар по Запоріжжю забрав життя людей - понад десяток цивільних дістали поранення. Рятувальники шукали людей під завалами зруйнованих будинків.