Летела более сотни дронов, есть попадания: как отработала ПВО во время удара по Украине

Обстрелы Украины

Напомним,в ночь на 28 июня российские войска атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами Циркон/Оникс из Курской области и шестью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской области.

В тот же день около 18:35 россияне ударили из реактивной системы залпового огня Торнадо-С по отдыхающим в Чугуевском районе Харьковской области.

Погибла 54-летняя женщина, восемь человек получили ранения – среди них 10-летняя девочка и 16-летний подросток.

А массированный авиаудар по Запорожье унес жизни людей - более десятка гражданских получили ранения. Спасатели искали людей под завалами разрушенных домов.