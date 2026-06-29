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Летела более сотни дронов, есть попадания: как отработала ПВО во время удара по Украине

08:21 29.06.2026 Пн
2 мин
Враг атаковал с семи направлений
aimg Ирина Глухова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 82 вражеских дронов (Getty Images)

В ночь на 29 июня Россия устроила новую воздушную атаку по Украине, выпустив 108 беспилотников разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как происходила атака

Атака началась в 18.00 28 июня. Россия применила ударные беспилотники типов Shahed, Гербера, Италмаса, а также дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись по нескольким направлениям:

  • Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - с территории России;
  • Временно оккупирована территория Донецкой области;
  • Чауда и Гвардейское - из оккупированного Крыма.

Как отработало ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:00 сбиты и подавлены 82 вражеских беспилотника - на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано:

  • попадания 25 ударных дронов на 11 локациях;
  • падение обломков сбитых дронов на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - предупредили в воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним,в ночь на 28 июня российские войска атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами Циркон/Оникс из Курской области и шестью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской области.

В тот же день около 18:35 россияне ударили из реактивной системы залпового огня Торнадо-С по отдыхающим в Чугуевском районе Харьковской области.

Погибла 54-летняя женщина, восемь человек получили ранения – среди них 10-летняя девочка и 16-летний подросток.

А массированный авиаудар по Запорожье унес жизни людей - более десятка гражданских получили ранения. Спасатели искали людей под завалами разрушенных домов.

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