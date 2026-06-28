Окупанти вдарили ракетою по Харківщині, є загибла та поранені

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. Загинула 55-річна жінка, ще восьмеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За уточненою інформацією, серед поранених - 32-річна та 53-річна жінки, чоловіки віком 28, 41, 26 і 50 років. Також вибухових поранень зазнали 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Усім постраждалим надається медична допомога. На місці удару працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу. "На жаль, загинула 55-річна жінка. Щирі співчуття родині загиблої", - повідомив Синєгубов.