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Окупанти вдарили ракетою по Харківщині, є загибла та поранені

21:10 28.06.2026 Нд
1 хв
Серед постраждалих двоє дітей
aimg Валерія Абабіна
Окупанти вдарили ракетою по Харківщині, є загибла та поранені Ілюстративне фото: Харківщину атакувала ракета РФ (Getty Images)
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Російські війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. Загинула 55-річна жінка, ще восьмеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За уточненою інформацією, серед поранених - 32-річна та 53-річна жінки, чоловіки віком 28, 41, 26 і 50 років. Також вибухових поранень зазнали 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

Усім постраждалим надається медична допомога. На місці удару працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

"На жаль, загинула 55-річна жінка. Щирі співчуття родині загиблої", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, російські війська регулярно атакують Харківщину. У ніч на 9 червня регіон пережив масовану ракетно-дронову атаку - у Чугуєві тоді загинули п'ятеро людей, серед них 22-річна вагітна жінка.

15 червня внаслідок повторного удару по Харкову загинули п'ятеро рятувальників ДСНС, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу.

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