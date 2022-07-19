Летели с моря, среди раненых ребенок: подробности ракетных ударов по Одесской области

Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", оккупанты запустили семь ракет типа "Калибр" с Черного моря, одну из них сбили силы ПВО.

"В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры", - говорится в сообщении.

Пожар на площади 300 кв. м оперативно ликвидирован. Привлекались 95 спасателей, 16 единиц техники.

Напомним, вечером 18 июля, в городе и области сработала воздушная тревога. Местные жители сообщали, что над городом работала ПВО.

Утром 16 июля российские войска нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 по направлению Ставрополья. Загорелся склад.

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