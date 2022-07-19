Летіли з моря, серед поранених дитина: подробиці ракетних ударів по Одеській області

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", окупанти запустили сім ракет типу "Калібр" з Чорного моря, одну з них збили сили ППО.

"В результаті попадання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 дворових споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автомобілі, школа, Будинок культури", - йдеться в повідомленні.

Пожежу на площі 300 кв.м оперативно ліквідовано. Залучалися 95 рятувальників, 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, увечері 18 липня, в місті та області спрацювала повітряна тривога. Місцеві жителі повідомляли, що над містом працювала ППО.

Вранці 16 липня російські війська завдали по Одесі ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 у напрямку Ставропілля. Загорівся склад.

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