ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Летела в сторону запада Украины. ВСУ сбили крылатую ракету над Николаевской областью

Новина українською →
Николаевская область, Вторник 17 мая 2022 09:49
Летела в сторону запада Украины. ВСУ сбили крылатую ракету над Николаевской областью Фото: ВСУ сбили крылатую ракету над Николаевской областью (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные сбили ночью крылатую ракету над Николаевской областью. Вражеская цель была направлена в направлении запада нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Ночью, 17 мая, в небе над Николаевщиной, подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" сбило российскую крылатую ракету, выпущеной стратегическим бомбардировщиком, который атаковал Украину с Каспийского направления. Вражеская цель двигалась в направлении западных регионов Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские оккупанты ночью выпустили несколько крылатых ракет по Львовской области. Трое из них украинским защитникам удалось сбить.

Также враг ночью нанес ракетный удар по Ахтырке Сумской области. В результате пострадали пять человек.

Кроме того, российские войска нанесли ракетные удары по Десне (Черниговская область), есть погибшие и много раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Николаевская область
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы