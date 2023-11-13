Летальних випадків серед хворих гепатитом А в Україні поки не зафіксовано, - Кузін

"Летальних, на щастя, немає, тому що зазвичай вірусний гепатит А протікає або в легкій, або в середній формі важкості. Дуже рідко зустрічаються важкі форми, і летальних випадків не було зафіксовано. Якщо подивитися на статистику за вересень, то було зареєстровано в середньому десь трішки більше ніж 80 випадків", - розповів Кузін.

За його словами, в Україні є певна кількість регіонів, яка постійно реєструє таку кількість випадків. Це Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області.

Зокрема, у Закарпатській області було виявлено понад 40 випадків, у Дніпрі зафіксували більш ніж 10, у Києві - близько 8.

А найбільше випадків гепатиту А було зареєстровано у Вінницькій області.

"Вінницькі випадки вже входять в статистику жовтня. Те, що я озвучив, це статистика вересня. Тобто зараз за підсумками статистики, яка буде отримана вже наприкінці жовтня, дійсно, ми будемо фіксувати, що найбільшу кількість випадків було зафіксовано на території міста Вінниця", - пояснив головний санітарний лікар.

Спалах гепатиту А у Вінницькій області

Нагадаємо, нещодавно у Вінниці почали виявляти випадки зараження гепатитом А. Після цього вірус поширився по області.

У Вінницькій області на цьому тлі оголосили надзвичайну ситуацію. Також пізніше захворювання виявили в Івано-Франківській та Тернопільській області.

Однак, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, спалах гепатиту А, який зафіксували у Вінницькій області, вдалося локалізувати.

Більш детально про причини спалаху вірусу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.