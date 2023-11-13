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Летальных случаев среди больных гепатитом А в Украине пока не зафиксировано, - Кузин

Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

В настоящее время в Украине не зафиксировано летальных случаев среди больных гепатитом А.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

"Летальных, к счастью, нет, потому что обычно вирусный гепатит А протекает либо в легкой, либо в средней форме тяжести. Очень редко встречаются тяжелые формы, и летальные случаи не были зафиксированы. Если посмотреть на статистику за сентябрь, то было зарегистрировано в среднем где-то чуть больше 80 случаев", - рассказал Кузин.

По его словам, в Украине есть определенное количество регионов, постоянно регистрирующее такое количество случаев. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.

В частности, в Закарпатской области было выявлено более 40 случаев, в Днепре зафиксировали более 10, в Киеве - около 8.

А больше всего случаев гепатита А было зарегистрировано в Винницкой области.

"Винницкие случаи уже входят в статистику октября. То, что я озвучил, это статистика сентября. То есть сейчас по итогам статистики, которая будет получена уже в конце октября, действительно, мы будем фиксировать, что наибольшее количество случаев было зафиксировано на территории города Винницы", - объяснил главный санитарный врач.

Вспышка гепатита А в Винницкой области

Напомним, недавно в Виннице начали выявлять случаи заражения гепатитом А. После этого вирус распространился по области.

В Винницкой области на этом фоне объявили чрезвычайную ситуацию. Также позже заболевание обнаружили в Ивано-Франковской и Тернопольской области.

Однако, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вспышку гепатита А, зафиксированную в Винницкой области, удалось локализовать.

Более подробно о причинах вспышки вируса можете узнать в материале РБК-Украина.

 

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Гепатит АМинистерство здравоохранения Украины