Гепатит А у Вінницькій області: Ляшко заявив про локалізацію спалаху вірусу

Про це під час спілкування заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Спалах у Вінницькій області вдалося локалізувати. Ми бачимо , що з'являються нові випадки. Але ці випадки, які проявляються проактивно - шляхом обстеження контактних осіб або у сімейних осередках. І за рахунок вірусологічних досліджень вдається встановити наявність інфікування. Тому система Центрів контролю та профілактики хвороб, епіднагляду спрацювала", - розповів голова МОЗ.

За його словами, зараз фахівці намагаються виявити джерело спалаху. Вже є кілька варіантів, але їх ще не підтвердили. Ляшко пообіцяв, що у разі підтвердження МОЗ вийде з комунікацією, яких заходів вжито, щоб уникнути повтору таких спалахів.

Ляшко зазначив, що всього у Вінниці було зареєстровано 274 випадки гепатиту А. Поодинокі випадки є і в інших областях, але МОЗ не оголошує епідемію.

Міністр розповів, що також в обласному центрі наразі проводиться вакцинація від гепатиту А.

Спалах гепатиту А у Вінницькій області

Нагадаємо, раніше у Вінниці почали виявляти випадки зараження гепатитом А. Після цього вірус поширився по області.

У Вінницькій області на цьому тлі оголосили надзвичайну ситуацію. Також пізніше захворювання виявили в Івано-Франківській та Тернопільській області.

Більш детально про причини спалаху вірусу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.