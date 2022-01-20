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Летальная и нелетальная продукция: Латвия предоставит Украине военное оборудование

Автор: Сергей Пышкин

Латвия планирует передать Украине летальное и нелетальное военное вооружение. Какое именно оборудование - станет известно лишь после доставки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, сейчас страна не рассматривает возможность отправки в Украину своих военных. В то же время он раскритиковал ряд стран, которые отказываются предоставлять Украине оборонительное вооружение.

"Очень сожалею, что есть несколько европейских стран, которые по разным причинам не готовы к этому. Я не считаю это правильным", - заявил министр.

Также появилась информация о том, что Госдепартамент США разрешил Латвии, Литве и Эстонии отправить в Украину вооружение американского производства. В частности, речь идет о противотанковых системах Javelin, а также ракетах Stinger.

Напомним, РБК-Украина писало о том, для чего делегация Пентагона проверяла состояние ПВО Украины.

Украина же, как отмечает CNN, попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение, среди которого системы ПВО и ракеты Patriot.

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ЛатвияУкраина