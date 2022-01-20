Летальна та нелетальна продукція: Латвія надасть Україні військове обладнання

За словами міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса, наразі країна не розглядає можливість відправки до України своїх військових. Водночас він розкритикував низку країн, які відмовляються надавати Україні оборонне озброєння.

"Дуже жалкую, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього. Я не вважаю це правильним", - заявив міністр.

Також з’явилася інформація про те, що Держдепартамент США дозволив Латвії, Литві та Естонії відправити до України озброєння американського виробництва. Зокрема, йдеться про протитанкові системи Javelin, а також ракети Stinger.