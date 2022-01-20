Летальная и нелетальная продукция: Латвия предоставит Украине военное оборудование
Латвия планирует передать Украине летальное и нелетальное военное вооружение. Какое именно оборудование - станет известно лишь после доставки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.
По словам министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, сейчас страна не рассматривает возможность отправки в Украину своих военных. В то же время он раскритиковал ряд стран, которые отказываются предоставлять Украине оборонительное вооружение.
"Очень сожалею, что есть несколько европейских стран, которые по разным причинам не готовы к этому. Я не считаю это правильным", - заявил министр.
Также появилась информация о том, что Госдепартамент США разрешил Латвии, Литве и Эстонии отправить в Украину вооружение американского производства. В частности, речь идет о противотанковых системах Javelin, а также ракетах Stinger.
Напомним, РБК-Украина писало о том, для чего делегация Пентагона проверяла состояние ПВО Украины.
Украина же, как отмечает CNN, попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение, среди которого системы ПВО и ракеты Patriot.