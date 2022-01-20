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Летальна та нелетальна продукція: Латвія надасть Україні військове обладнання

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Четвер 20 січня 2022 16:14
Летальна та нелетальна продукція: Латвія надасть Україні військове обладнання Фото: Латвія надасть Україні військове обладнання (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Сергій Пишкін

Латвія планує передати Україні летальне та нелетальне військове озброєння. Яке саме обладнання - стане відомо лише після доставки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса, наразі країна не розглядає можливість відправки до України своїх військових. Водночас він розкритикував низку країн, які відмовляються надавати Україні оборонне озброєння.

"Дуже жалкую, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього. Я не вважаю це правильним", - заявив міністр.

Також з’явилася інформація про те, що Держдепартамент США дозволив Латвії, Литві та Естонії відправити до України озброєння американського виробництва. Зокрема, йдеться про протитанкові системи Javelin, а також ракети Stinger.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, для чого делегація Пентагону перевіряла стан ППО України.

Україна ж, як відзначає CNN, попросила у Сполучених Штатів Америки нове озброєння, серед якого системи ППО та ракети Patriot.

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