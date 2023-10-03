Леся Цуренко через погоду не змогла "винести" росіянку Кудерметову (відео)
Українська тенісистка Леся Цуренко (№49 WTA) у другому раунді турніру WTA 1000 у Пекіні програла росіянці Вероніці Кудерметовій, яка виступала під нейтральним прапором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.
Як проходив матч
Леся впевнено виграла перший сет. Потім почала громити росіянку в другому. Однак матч довелося перервати на цілу годину через зливу.
Після відновлення поєдинку, на жаль, Леся не змогла віднайти концентрацію. А от "нейтральній" Кудерметовій це вдалося.
У другому і третьому сетах, на жаль, Леся поступилася з однаковим рахунком 6:0.
Після поєдинку Цуренко проігнорувала росіянку, не потиснувши їй руку. Хоча, судячи з усього, спортсменка з "країни 404" дуже того хотіла.
Додамо, що це була перша зустріч Цуренко з Кудерметовою.
У наступному колі кривдниця Цуренко змагатиметься проти Корі Гофф (№3 WTA), яка вибила Петру Мартич (№48 WTA) у трьох сетах 7:5, 5:7, 7:6.
Нагадаємо, що у попередньому раунді China Open 2023 Цуренко обіграла Чжу Лінь із Китаю (34). Щоправда, суперниця українки програла 9 перших геймів і відмовилася від подальшої боротьби через погане самопочуття.
Наступного тижня Цуренко зіграє на турнірі WTA 250 у Сеулі.
Зауважимо, що українка Марта Костюк в драматичній дуелі вибила 7-му ракетку світу і вперше зіграє у третьому колі турніру WTA 1000.
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