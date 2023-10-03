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Марта Костюк в драматичній дуелі вибила 7-му ракетку світу: фото і відео

Вівторок 03 жовтня 2023 11:54
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Марта Костюк в драматичній дуелі вибила 7-му ракетку світу: фото і відео Марта Костюк (фото: twitter.com/ChinaOpen)
Автор: Дмитро Войналович

Українська тенісистка Марта Костюк (№44 WTA), яка із непростої перемоги стартувала на China Open 2023, в другому колі змагань перемогла 7-му ракетку світу, туніську суперницю Онс Жабер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Поєдинок відбувся 3 жовтня на турнірі WTA 1000 з призовим фондом у більш ніж 8 мільйонів доларів, що проходить у Пекіні.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 7:6, 6:1 на користь нашої спортсменки.

Цікаво, що в першому сеті Марта програвала з рахунком 3:5, але продемонструвала стійкість і силу духу, які стали визначальними у підсумковому результаті.

Тепер наша тенісистка вперше зіграє у третьому колі турніру WTA 1000.

Марта Костюк в драматичній дуелі вибила 7-му ракетку світу: фото і відео

Марта Костюк (фото: twitter.com/TheTennisLetter)

Зазначимо, що Жабер перед матчем проти Костюк здобула шість перемог поспіль, вигравши титул на змаганнях WTA 250 у Нінбо.

До цього поєдинку тенісистки з України і Тунісу зустрічалися всього лише одного разу. Тоді, у чвертьфіналі турніру в Аделаїді, що проходив взимку цього року, наша тенісистка програла.

У наступному колі China Open Костюк зіграє проти представниці "країни 404" - росіянки Людміли Самсоновой.

Марта Костюк в драматичній дуелі вибила 7-му ракетку світу: фото і відеоМарта Костюк в драматичній дуелі вибила 7-му ракетку світу: фото і відеоМарта Костюк в драматичній дуелі вибила 7-му ракетку світу: фото і відео

Марта Костюк (фото: twitter.com/KostyukFan)

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