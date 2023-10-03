Марта Костюк в драматичній дуелі вибила 7-му ракетку світу: фото і відео

Українська тенісистка Марта Костюк (№44 WTA), яка із непростої перемоги стартувала на China Open 2023 , в другому колі змагань перемогла 7-му ракетку світу, туніську суперницю Онс Жабер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

One of the biggest wins of her career @marta_kostyuk ousts Jabeur in Beijing to progress to the Round of 16!#ChinaOpen pic.twitter.com/dUj9zH6LHM — wta (@WTA) October 3, 2023

Поєдинок відбувся 3 жовтня на турнірі WTA 1000 з призовим фондом у більш ніж 8 мільйонів доларів, що проходить у Пекіні.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 7:6, 6:1 на користь нашої спортсменки.

Цікаво, що в першому сеті Марта програвала з рахунком 3:5, але продемонструвала стійкість і силу духу, які стали визначальними у підсумковому результаті.

Тепер наша тенісистка вперше зіграє у третьому колі турніру WTA 1000.

Марта Костюк (фото: twitter.com/TheTennisLetter)

Зазначимо, що Жабер перед матчем проти Костюк здобула шість перемог поспіль, вигравши титул на змаганнях WTA 250 у Нінбо.

До цього поєдинку тенісистки з України і Тунісу зустрічалися всього лише одного разу. Тоді, у чвертьфіналі турніру в Аделаїді, що проходив взимку цього року, наша тенісистка програла.

У наступному колі China Open Костюк зіграє проти представниці "країни 404" - росіянки Людміли Самсоновой.

Марта Костюк (фото: twitter.com/KostyukFan)