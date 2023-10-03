Леся Цуренко из-за погоды не смогла "вынести" россиянку Кудерметову (видео)
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№49 WTA) во втором раунде турнира WTA 1000 в Пекине проиграла выступавшей под нейтральным флагом россиянке Веронике Кудерметовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.
Как проходил матч
Леся уверенно выиграла первый сет. Потом начала громить россиянку во втором. Однако матч пришлось прервать на целый час из-за ливня.
После возобновления поединка, к сожалению, Леся не смогла найти концентрацию. А вот "нейтральной" Кудерметовой это удалось.
Во втором и третьем сетах, к сожалению, Леся уступила с одинаковым счетом 6:0.
После поединка Цуренко проигнорировала россиянку, не пожав ей руку. Хотя, судя по всему, спортсменка из "страны 404" очень того хотела.
Это была первая встреча Цуренко с Кудерметовой.
В следующем круге обидчица Цуренко сразится против Кори Гофф (№3 WTA), которая выбила Петру Мартыч (№48 WTA) в трех сетах 7:5, 5:7, 7:6.
Напомним, что в предыдущем раунде China Open 2023 Цуренко обыграла Чжу Линь из Китая (34). Правда, соперница украинки проиграла 9 первых геймов и отказалась от дальнейшей борьбы из-за плохого самочувствия.
На следующей неделе Цуренко сыграет на турнире WTA 250 в Сеуле.
Отметим, что украинка Марта Костюк в драматической дуэли выбила 7 ракетку мира и впервые сыграет в третьем круге турнира WTA 1000.
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