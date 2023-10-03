Тенісний матч між українкою і росіянкою раптово зупинили: що сталося

Матч другого кола турніру WTA 1000 у Пекіні між українською тенісисткою Лесею Цуренко (№49 WTA) і росіянкою Веронікою Кудерметовою несподівано перервали під час другого сету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Яка причина зупинки поєдинку Цуренко взяла перший сет у матчі другого кола China Open 2023 проти Кудерметової - 6:3. В другому сеті українка також домінувала. Але раптово у столиці Китаю почався дощ. Через негоду організатори були змушені зупинити поєдинок. Скриншот з трансляції Всі глядачі теж розійшлися з трибун, аби не мокнути. Скриншот з трансляції Як тільки-но злива закінчиться і спортсменки зможуть продовжувати поєдинок - вони повернуться на корт Moon.