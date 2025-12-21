Королівський синій і архітектурний крій: стильний "лук" дружини Усика

Катерина Усик знову привернула увагу стильним експериментом, відійшовши від звичних спортивних і кежуал-образів. Цього разу дружина чемпіона з'явилася у футуристичному діловому костюмі з архітектурним кроєм та акцентом на королівський синій колір.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Усика

Головним акцентом образу став насичений королівський синій відтінок. Royal Blue має максимально ефектний вигляд на тлі мінімалістичного білого інтер'єру, підкреслюючи чіткість ліній і створюючи сильне візуальне враження.

У світі моди цей колір давно вважається символом сили, стабільності та інтелекту. Він часто використовується в ділових і вечірніх образах як статусна альтернатива чорному, яка має свіжіший і менш передбачуваний вигляд.

Дружина Усика показала модний образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Ключовим елементом ансамблю став жакет з виразним архітектурним кроєм. Увагу привертають гіпертрофовані плечі з чітко окресленими підплечниками.

Така форма створює V-подібний силует, що асоціюється із силою, владою та естетикою 80-х років - трендом, який знову активно повертається на подіуми.

Водночас образ не має агресивного вигляду завдяки ще одній важливій деталі - басці.

М'яка хвиляста баска на талії надає жакету жіночності та балансує об'ємний верх. Вона підкреслює фігуру Катерини, формуючи класичний силует "пісочного годинника" і створюючи витончений контраст між структурованими плечима і приталеною лінією талії.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Додаткової елегантності образу додає фігурний комір з високим вирізом, що делікатно відкриває ключиці та підсилює відчуття сучасної жіночності.

Жакет доповнює спідниця довжини міді - ще один елемент, що працює на стриманість і ділову естетику.

Прямий або злегка розширений крій забезпечує класичний вигляд і робить образ універсальним: він доречний як для офіційних заходів, так і для світських виходів.

Така довжина спідниці підкреслює елегантність і не перевантажує складний верх.

Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Завершальним штрихом стали чорні туфлі-човники на високій шпильці з ремінцем на щиколотці й гострим носом. Лакована поверхня взуття надає образу легкого блиску і робить його більш святковим, не порушуючи загальної строгості.

Вибір саме класичних човників підкреслює, що головну роль у цьому луці відіграють крій і колір, а не аксесуари.

Прикрас у Катерини мінімум - лише лаконічний перстень, який не відволікає уваги від костюма. Такий підхід відповідає сучасним модним правилам: якщо образ самодостатній, аксесуари мають тільки доповнювати, а не змагатися з ним.

Загалом, новий лук Катерини Усик створює враження впевненості, внутрішньої сили та готовності до сміливих модних експериментів.

Вона демонструє, що може органічно виходити за межі звичних стилістичних рішень і обирати складні, драматичні силуети з елементами "high fashion".

Цей образ ще одне підтвердження того, що сучасна ділова мода може бути не лише суворою, а й виразною, жіночною та актуальною.

Дружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)