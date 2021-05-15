ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Лестер" с минимальным счетом обыграл "Челси" и впервые завоевал Кубок Англии

Новина українською →
Лондон, Суббота 15 мая 2021 21:58
"Лестер" с минимальным счетом обыграл "Челси" и впервые завоевал Кубок Англии Фото: игровой момент матча Лестер - Челси (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: РБК-Украина

Футбольной клуб "Лестер Сити" с минимальным счетом одержал победу над лондонским "Челси" в финале Кубка Англии. Решающий матч состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился со счетом 1:0.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Единственный мяч в игре забил в середине второго тайма бельгийский полузащитник Юри Тилеманс. На 63-й минуте он получил передачу от партнера по команде и с дальней дистанции отправил мяч в правый верхний угол голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.

После победы забивший единственный гол в матче полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс назвал игру потрясающей. "Это была действительно напряженная игра, и я забил в финале, но какой это был гол", - сказал он, добавив, что очень счастлив.

Главный тренер Брендан Роджерс впервые в своей тренерской карьере сумел завоевать Кубок Англии. В "Лестер" он пришел в 20й9 году. До этого его высшим достижением было второе место в АПЛ-2013/14, когда он тренировал "Ливерпуль".

Напомним, 12 мая "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Английской Премьер-лиги сезона 2020/2021. Подопечные Гвардиолы стали недосягаемыми для соперников после осечки "Манчестер Юнайдет" в матче с "Лестером" - 1:2.

Отметим, "Сити" могли оформить чемпионство еще на выходных, но выигрывая по ходу поединка, уступили "Челси".

Также РБК-Украина писало, что у "горожан" есть шанс выиграть еще один трофей в этом сезоне - 29 мая "Ман Сити" сыграет в финале Лиги чемпионов с "Челси". К слову, финал ЛЧ могут перенести из Стамбула в Лондон или Лиссабон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Челси чемпионат Англии Лестер Футбол
NEWS
Криклий и Петрашко написали заявления об отставке: что известно
Криклий и Петрашко написали заявления об отставке: что известно
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт