"Лестер" с минимальным счетом обыграл "Челси" и впервые завоевал Кубок Англии

Футбольной клуб "Лестер Сити" с минимальным счетом одержал победу над лондонским "Челси" в финале Кубка Англии . Решающий матч состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил в середине второго тайма бельгийский полузащитник Юри Тилеманс. На 63-й минуте он получил передачу от партнера по команде и с дальней дистанции отправил мяч в правый верхний угол голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.

После победы забивший единственный гол в матче полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс назвал игру потрясающей. "Это была действительно напряженная игра, и я забил в финале, но какой это был гол", - сказал он, добавив, что очень счастлив.

Главный тренер Брендан Роджерс впервые в своей тренерской карьере сумел завоевать Кубок Англии. В "Лестер" он пришел в 20й9 году. До этого его высшим достижением было второе место в АПЛ-2013/14, когда он тренировал "Ливерпуль".