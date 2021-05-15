"Лестер" с минимальным счетом обыграл "Челси" и впервые завоевал Кубок Англии
Футбольной клуб "Лестер Сити" с минимальным счетом одержал победу над лондонским "Челси" в финале Кубка Англии. Решающий матч состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился со счетом 1:0.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Единственный мяч в игре забил в середине второго тайма бельгийский полузащитник Юри Тилеманс. На 63-й минуте он получил передачу от партнера по команде и с дальней дистанции отправил мяч в правый верхний угол голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.
После победы забивший единственный гол в матче полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс назвал игру потрясающей. "Это была действительно напряженная игра, и я забил в финале, но какой это был гол", - сказал он, добавив, что очень счастлив.
Главный тренер Брендан Роджерс впервые в своей тренерской карьере сумел завоевать Кубок Англии. В "Лестер" он пришел в 20й9 году. До этого его высшим достижением было второе место в АПЛ-2013/14, когда он тренировал "Ливерпуль".
Напомним, 12 мая "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Английской Премьер-лиги сезона 2020/2021. Подопечные Гвардиолы стали недосягаемыми для соперников после осечки "Манчестер Юнайдет" в матче с "Лестером" - 1:2.
Отметим, "Сити" могли оформить чемпионство еще на выходных, но выигрывая по ходу поединка, уступили "Челси".
Также РБК-Украина писало, что у "горожан" есть шанс выиграть еще один трофей в этом сезоне - 29 мая "Ман Сити" сыграет в финале Лиги чемпионов с "Челси". К слову, финал ЛЧ могут перенести из Стамбула в Лондон или Лиссабон.