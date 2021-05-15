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"Лестер" з мінімальним рахунком обіграв "Челсі" і вперше завоював Кубок Англії

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Лондон, Субота 15 травня 2021 21:58
"Лестер" з мінімальним рахунком обіграв "Челсі" і вперше завоював Кубок Англії Фото: ігровий момент матчу Лестер - Челсі (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: РБК-Україна

Футбольний клуб "Лестер Сіті" з мінімальним рахунком здобув перемогу над лондонським " Челсі" у фіналі Кубка Англії. Вирішальний матч відбувся на стадіоні "Уемблі" в Лондоні і завершився з рахунком 1:0.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Єдиний м'яч у грі забив у середині другого тайму бельгійський півзахисник юрі Тілеманс. На 63-й хвилині він отримав передачу від партнера по команді і з дальньої дистанції відправив м'яч у правий верхній кут голкіпера "Челсі" Кепи Аррісабалаги.

Після перемоги забив єдиний гол у матчі півзахисник "Лестера" Юрі Тілеманс назвав гру приголомшливою. "Це була дійсно напружена гра, і я забив у фіналі, але який це був гол", - сказав він, додавши, що дуже щасливий.

Головний тренер Брендан Роджерс вперше в своїй тренерській кар'єрі зумів завоювати Кубок Англії. В "Лестер" він прийшов в 20й9 році. До цього його вищим досягненням було друге місце в АПЛ-2013/14, коли він тренував "Ліверпуль".

Нагадаємо, 12 травня "Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англійської Прем'єр-ліги сезону 2020/2021. Підопічні Гвардіоли стали недосяжними для суперників після осічки "Манчестер Юнайдет" в матчі з "Лестером" - 1: 2.

Відзначимо, "Сіті" могли оформити чемпіонство ще на вихідних, але виграючи по ходу поєдинку, поступилися "Челсі".

Також РБК-Україна писало, що у "городян" є шанс виграти ще один трофей в цьому сезоні - 29 травня "Ман Сіті" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів з "Челсі". До слова, фінал ЛЧ можуть перенести зі Стамбула в Лондон або Лісабон.

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