"Ман Сити" стал чемпионом Англии после осечки "МЮ"

"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Английской Премьер-лиги сезона 2020/2021. Подопечные Гвардиолы стали недосягаемыми для соперников после осечки "Манчестер Юнайдет" в матче с "Лестером" - 1:2.

После 35 матчей "Сити" имеет в своем активе 80 очков и 10 баллов преимущества над "МЮ", который идет вторым. Для "Сити" это третье чемпионство за последние четыре года. В прошлом сезоне чемпионство отмечали игроки "Ливерпуля".

"Это был самый сложный титул. Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким трудом нам досталась эта победа", - прокомментировал титул Гвардиола.

Для испанца этот титул стал 31-м в тренерской карьере. А вот для украинца Александра Зинченко - это уже 9-й титул с "Сити" - 3 победы в АПЛ, 1 кубок Англии, 4 Кубка лиги и Суперкубок Англии.

При этом "Ман Сити" стал первым клубом в АПЛ, который стал чемпионом, идя на Рождество на восьмом месте. До этого подобное удавалось "Ливерпулю" еще в сезоне 1981/1982, когда Рождество они отметили на 12-й позиции.