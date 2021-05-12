"Ман Сити" стал чемпионом Англии после осечки "МЮ"
"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Английской Премьер-лиги сезона 2020/2021. Подопечные Гвардиолы стали недосягаемыми для соперников после осечки "Манчестер Юнайдет" в матче с "Лестером" - 1:2.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
После 35 матчей "Сити" имеет в своем активе 80 очков и 10 баллов преимущества над "МЮ", который идет вторым. Для "Сити" это третье чемпионство за последние четыре года. В прошлом сезоне чемпионство отмечали игроки "Ливерпуля".
"Это был самый сложный титул. Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким трудом нам досталась эта победа", - прокомментировал титул Гвардиола.
Для испанца этот титул стал 31-м в тренерской карьере. А вот для украинца Александра Зинченко - это уже 9-й титул с "Сити" - 3 победы в АПЛ, 1 кубок Англии, 4 Кубка лиги и Суперкубок Англии.
При этом "Ман Сити" стал первым клубом в АПЛ, который стал чемпионом, идя на Рождество на восьмом месте. До этого подобное удавалось "Ливерпулю" еще в сезоне 1981/1982, когда Рождество они отметили на 12-й позиции.
Напомним, "Сити" могли оформить чемпионство еще на выходных, но выигрывая по ходу поединка, уступили "Челси".
Также РБК-Украина писало, что у "горожан" есть шанс выиграть еще один трофей в этом сезоне - 29 мая "Ман Сити" сыграет в финале Лиги чемпионов с "Челси". К слову, финал ЛЧ могут перенести из Стамбула в Лондон или Лиссабон.