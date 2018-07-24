Из-за лесных пожаров в Афинах погибли 20 человек

Новости Происшествия 24.07.2018 - 05:13
Фото: пожар в Греции (protothema.gr)
Фото: пожар в Греции (protothema.gr)

Вследствие пожаров пострадали более 69 человек

По меньшей мере 20 человек погибли из-за лесных пожаров возле Афин (Греция). Об этом сообщает Alpha.

Так, представитель правительства Греции заявил, что число погибших от двух больших лесных пожаров, бушующих на окраинах Афин, выросло как минимум до 20.

Димитрис Цанакопулос также отметил, что по меньшей мере 69 человек госпитализированы с травмами. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

"Информацию о двоих погибших подтвердил руководитель Национального центра организаций здравоохранения Никос Папаэфстафиу. При этом общее число пострадавших, которые доставлены в больницы центральной области Аттика, достигает 25 человек, шесть из них находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

Кроме того, многие числятся пропавшими без вести. Береговая охрана ищет группу из десяти датских туристов, которые пытались скрыться от пламени на лодке в этом районе. О них пока нет никаких известий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции к западу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.

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Теги:  пожар,  Греция,  Афины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС