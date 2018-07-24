Из-за лесных пожаров в Афинах погибли 20 человек

Вследствие пожаров пострадали более 69 человек

По меньшей мере 20 человек погибли из-за лесных пожаров возле Афин (Греция). Об этом сообщает Alpha.

Так, п редставитель правительства Греции заявил, что число погибших от двух больших лесных пожаров, бушующих на окраинах Афин, выросло как минимум до 20.

Димитрис Цанакопулос также отметил, что по меньшей мере 69 человек госпитализированы с травмами. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

"Информацию о двоих погибших подтвердил руководитель Национального центра организаций здравоохранения Никос Папаэфстафиу. При этом общее число пострадавших, которые доставлены в больницы центральной области Аттика, достигает 25 человек, шесть из них находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

Кроме того, многие числятся пропавшими без вести. Береговая охрана ищет группу из десяти датских туристов, которые пытались скрыться от пламени на лодке в этом районе. О них пока нет никаких известий.

#UPDATE At least 20 people die and more than 100 are injured as wildfires tear through woodland and villages around Athens https://t.co/ngzOIVCtb8 pic.twitter.com/SgsjCC4MLO — AFP news agency (@AFP) July 24, 2018

Map showing the areas of deadly fires in Greece pic.twitter.com/tQHfdRRA8O — AFP news agency (@AFP) July 24, 2018

Intense wilfires on the national road Athens - Patras, Greece today, July 23! Near Athens. Video: Giannis Labropoulos / @Cyclone_Rhodes pic.twitter.com/C4fNzGK9r8 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 23, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции к западу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.