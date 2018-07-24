Через лісові пожежі у Афінах загинули 20 осіб

Новини Надзвичайні події 24.07.2018 - 05:13
Фото: пожежа в Греції (protothema.gr)
Фото: пожежа в Греції (protothema.gr)

Внаслідок пожеж постраждали понад 69 осіб

Щонайменше 20 людей загинули через лісові пожежі біля Афін (Греція). Про це повідомляє Alpha.

Так, представник уряду Греції заявив, що число загиблих від двох великих лісових пожеж, що вирують на околицях Афін, зросло як мінімум до 20.

Дімітріс Цанакопулос також зазначив, що щонайменше 69 осіб госпіталізовані з травмами. Багато з них знаходяться у важкому стані.

"Інформацію про двох загиблих підтвердив керівник Національного центру організацій охорони здоров'я Нікос Папаефстафіу. При цьому загальна кількість постраждалих, які були доставлені в лікарні центральної області Аттика, досягає 25 осіб, шестеро з них перебувають у реанімації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, багато числяться зниклими без вісті. Берегова охорона шукає групу з десяти датських туристів, які намагалися сховатися від полум'я на човні в цьому районі. Про них поки немає ніяких звісток.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона.

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Теги:  пожежа,  Греція,  Афины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС