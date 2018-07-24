Через лісові пожежі у Афінах загинули 20 осіб

Внаслідок пожеж постраждали понад 69 осіб

Щонайменше 20 людей загинули через лісові пожежі біля Афін (Греція). Про це повідомляє Alpha.

Так, представник уряду Греції заявив, що число загиблих від двох великих лісових пожеж, що вирують на околицях Афін, зросло як мінімум до 20.

Дімітріс Цанакопулос також зазначив, що щонайменше 69 осіб госпіталізовані з травмами. Багато з них знаходяться у важкому стані.

"Інформацію про двох загиблих підтвердив керівник Національного центру організацій охорони здоров'я Нікос Папаефстафіу. При цьому загальна кількість постраждалих, які були доставлені в лікарні центральної області Аттика, досягає 25 осіб, шестеро з них перебувають у реанімації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, багато числяться зниклими без вісті. Берегова охорона шукає групу з десяти датських туристів, які намагалися сховатися від полум'я на човні в цьому районі. Про них поки немає ніяких звісток.

#UPDATE At least 20 people die and more than 100 are injured as wildfires tear through woodland and villages around Athens https://t.co/ngzOIVCtb8 pic.twitter.com/SgsjCC4MLO — AFP news agency (@AFP) July 24, 2018

Map showing the areas of deadly fires in Greece pic.twitter.com/tQHfdRRA8O — AFP news agency (@AFP) July 24, 2018

Intense wilfires on the national road Athens - Patras, Greece today, July 23! Near Athens. Video: Giannis Labropoulos / @Cyclone_Rhodes pic.twitter.com/C4fNzGK9r8 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 23, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона.