После лесных пожаров Калифорнии придется уничтожить 10 тысяч деревьев

Калифорнии после масштабных лесных пожаров придется уничтожить 10 тысяч деревьев. Спасатели считают поврежденные деревья опасными для людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Национальные парки Секвойя и Кингз-Каньон предупредили, что близлежащая автомагистраль Generals Highway будет закрыта для посетителей, поскольку они могут создать барьеры для чрезвычайных ситуаций и пожаротушения.

Спасатели займуться вырубкой деревьев, ослабленных пожарами, засухой, болезнями или возрастом. Всего планируется уничтожить и обрезать ветки 10 тысячам деревьев.

Шоссе соединяет большой лес, где растут два самых гигантских дерева в мире - дерево "Генерал Шерман " и дерево "Генерал Грант". Известные деревья не пострадали.

По словам представителя пожарной охраны Кимберли Кэшалк, деревья вдоль шоссе включают также секвойи, сосны и хвойные деревья.

Лесные службы отмечают, что в результате пожаров погибли сотни гигантских секвой, но полный размер ущерба еще не установлен. Большинство из частично пострадали, а некоторые эволюционировали, чтобы выжить.

Пожарные обертывали деревья-гиганты огнеупорным материалом, расчищали растительность вокруг них, устанавливли спринклеры и поливли водой и огнезащитным гелем.