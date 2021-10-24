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После лесных пожаров Калифорнии придется уничтожить 10 тысяч деревьев

Новина українською →
США, Воскресенье 24 октября 2021 07:43
После лесных пожаров Калифорнии придется уничтожить 10 тысяч деревьев Фото: Калифорния уничтожит 10 тысяч деревьев после лесных пожаров (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Калифорнии после масштабных лесных пожаров придется уничтожить 10 тысяч деревьев. Спасатели считают поврежденные деревья опасными для людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Национальные парки Секвойя и Кингз-Каньон предупредили, что близлежащая автомагистраль Generals Highway будет закрыта для посетителей, поскольку они могут создать барьеры для чрезвычайных ситуаций и пожаротушения.

Спасатели займуться вырубкой деревьев, ослабленных пожарами, засухой, болезнями или возрастом. Всего планируется уничтожить и обрезать ветки 10 тысячам деревьев.

Шоссе соединяет большой лес, где растут два самых гигантских дерева в мире - дерево "Генерал Шерман" и дерево "Генерал Грант". Известные деревья не пострадали.

По словам представителя пожарной охраны Кимберли Кэшалк, деревья вдоль шоссе включают также секвойи, сосны и хвойные деревья.

Лесные службы отмечают, что в результате пожаров погибли сотни гигантских секвой, но полный размер ущерба еще не установлен. Большинство из частично пострадали, а некоторые эволюционировали, чтобы выжить.

Пожарные обертывали деревья-гиганты огнеупорным материалом, расчищали растительность вокруг них, устанавливли спринклеры и поливли водой и огнезащитным гелем.

Сотрудники лесного фонда уже развернули основание дерева "Генерал Шерман" после того, как опасность от пожара миновала.

Напомним, что в Калифорнии от пожара спасали самое гигантское дерево. Его накрыли специальным "одеялом".

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