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В Калифорнии из-за риска пожаров закрыли все национальные парки

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Калифорния, Среда 01 сентября 2021 04:32
В Калифорнии из-за риска пожаров закрыли все национальные парки Фото: лесные пожары в Калифорнии (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

В Калифорнии из-за риска пожаров закрыли все национальные парки. Ограничение будет действовать с 23:59 31 августа по 23:59 17 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на лесную службу Тихоокеанского юго-западного региона.

"Мы приняли трудное решение временно закрыть все национальные леса в Калифорнии, чтобы лучше обеспечить общественную и пожарную безопасность из-за чрезвычайных условий", - сообщили в службе.

В документе объяснили, что закрытие парков для посетителей потенциально уменьшит появление новых пожаров и риск уничтожения лесных массивов, а также имущества граждан. Также указывается, что погодные условия не позволяют делать утешительные прогнозы относительно отсутствия рисков возникновения новых пожаров.

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