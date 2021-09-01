В Калифорнии из-за риска пожаров закрыли все национальные парки. Ограничение будет действовать с 23:59 31 августа по 23:59 17 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на лесную службу Тихоокеанского юго-западного региона.

"Мы приняли трудное решение временно закрыть все национальные леса в Калифорнии, чтобы лучше обеспечить общественную и пожарную безопасность из-за чрезвычайных условий", - сообщили в службе.

В документе объяснили, что закрытие парков для посетителей потенциально уменьшит появление новых пожаров и риск уничтожения лесных массивов, а также имущества граждан. Также указывается, что погодные условия не позволяют делать утешительные прогнозы относительно отсутствия рисков возникновения новых пожаров.