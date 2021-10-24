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Після лісових пожеж Каліфорнії доведеться знищити 10 тисяч дерев

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США, Неділя 24 жовтня 2021 07:43
Після лісових пожеж Каліфорнії доведеться знищити 10 тисяч дерев Фото: Каліфорнія знищить 10 тисяч дерев після лісових пожеж (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Каліфорнії після масштабних лісових пожеж доведеться знищити 10 тисяч дерев. Рятувальники вважають пошкоджені дерева небезпечними для людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Національні парки Секвойя та Кінгс-Каньйон попередили, що сусідня автомагістраль Generals Highway буде закрита для відвідувачів, оскільки вони можуть створити бар'єри для надзвичайних ситуацій та пожежогасіння.

Рятувальники займуться вирубкою дерев, ослаблених пожежами, посухою, хворобами або віком. Всього планується знищити та обрізати гілки 10 тисячам дерев.

Шосе з'єднує великий ліс, де ростуть два найбільш гігантських дерева у світі - дерево "Генерал Шерман" і дерево "Генерал Грант. Відомі дерева не постраждали.

За словами представника пожежної охорони Кімберлі Кешалк, дерева вздовж шосе включають також секвої, сосни й хвойні дерева.

Лісові служби відзначають, що в результаті пожеж загинули сотні гігантських секвой, але повний розмір збитку ще не встановлений. Більшість з частково постраждали, а деякі еволюціонували, щоб вижити.

Пожежники обгортали дерева-гіганти вогнетривким матеріалом, розчищали рослинність навколо них, встановлювали спринклери й поливали водою і вогнезахисним гелем.

Співробітники лісового фонду вже розгорнули основу дерева "Генерал Шерман" після того, як небезпека від пожежі минула.

Нагадаємо, що у Каліфорнії від пожежі рятували саме гігантське дерево. Його накрили спеціальною "ковдрою".

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