Лесные пожары в Житомирской области стали крупнейшими за 24 года

Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий назвал лесные пожары в Житомирской области крупнейшими с 1996 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.

По его словам, последний раз подобные лесные пожары в Украине были зафиксированы 24 года назад. Он добавил, что быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра, которые не фиксировали последние 8 лет. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду.

"Новых возгораний в лесных массивах Житомирской области не зафиксировано. Вчерашние слаженные действия лесоводов и пожарных ГСЧС дали свой результат. По состоянию на сегодня осталось два пожара, которые сейчас ликвидируются, там работает авиация. Большого задымления уже нет", - рассказал Заблоцкий.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 19 апреля площадь лесных пожаров на территории Житомирской области превышает 4 тысячи гектаров. Продолжалась локализация четырех очагов возгорания.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас рассматриваются две версии возникновения лесных пожаров в Житомирской области. Аваков рассказал, что вызвать масштабные пожары могли суховеи и умышленный поджог.