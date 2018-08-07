Лісові пожежі в Португалії наближаються до курорта Алгарве

У Алгарве через наближення лісових пожеж евакуювали два готелі

У Португалії лісові пожежі наближаються до популярного курорта Алгарве, пляжі заволікає густий чорний дим, проводиться евакуація готелів. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що в результаті лісових пожеж в Португалії в регіоні Алгарве рятувальники евакуювали дві готелі. Також повідомляється, що на курорті вже постраждали десятки людей, а 76-річну жінку в критичному стані доставили до однієї з лікарень Лісабона.

AFP зазначає, що з кінця минулого тижня в Португалії тривають більше 20 лісових пожеж, які виникли в результаті аномальної спеки. Місцева влада розраховували погасити їх вже в понеділок, проте сильний вітер сприяв швидкому поширенню вогню. Всього з моменту початку лісових пожеж вогонь охопив близько чотирьох тисяч гектарів соснових і евкаліптових лісів. "Червоний рівень" небезпеки зберігається в 11 округах Португалії, в семи оголошено штормове попередження.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Португалії 4 серпня зафіксували температурний рекорд за останні 18 років, в деяких районах країни температура сягала + 47.