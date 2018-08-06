В Португалии 4 августа стало самым жарким днем за 18 лет

Температура 46,8 градуса является рекордным значением для материковой части страны

В Португалии температура воздуха в субботу, 4 августа, приблизилась к 47 градусам, что является рекордным значением для материковой части страны за последние 18 лет. Об этом сообщают синоптики, передает TSF Online.

Рекорд был зафиксирован в центральной части Португалии в районе Алвега (округ Сантарен), где термометр показал 46,8 градуса.

Выше 46 градусов столбик также поднялся в Сантариме, Алькасер-ду-Сале, Коруче, Альваладе и Пегосе.

В то же время, как отмечает издание, абсолютный рекорд по стране в истории наблюдений еще не побит, он был установлен в 2003 году в деревне Амарележа (округ Бежа), тогда температура достигла 47,3 градуса.

В регионе Алгарви из-за аномальной температуры бушуют лесные пожары, в связи с чем власти выпустили предупреждение, жители одного из сел были эвакуированы.

Напомним, европейские страны в эти выходные, 4-5 августа, пережили аномальную жару, температура воздуха приближалась к рекордной. В частности, в Испании за последнюю неделю в результате теплового удара погибли три человека. О пожарах сообщают в приграничных с Португалией и Францией регионах, а также в Каталонии.