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Лесные пожары в Калифорнии: огонь приближается к пригороду Лос-Анджелеса

Автор: Андрей Козловский

Лесной пожар, который бушует на северо-востоке от Лос-Анджелеса (США), стал угрожать более тысячи домов. В этом районе огонь уже уничтожил или повредил по меньшей мере 29 зданий.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, около четырех тысяч человек получили приказ об эвакуации, сообщили представители местной пожарной службы.

Многочисленные исследования в течение последних лет связывают большие пожары в США с глобальным потеплением вследствие сжигания угля, нефти и газа. Считается, что климатические изменения значительно осушили Калифорнию. Сухой климат Калифорнии свидетельствует о том, что растения стали легковоспламеняющимися.

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Отметим, лесные пожары в западных штатах США бушуют в течение трех недель. Таким образом, в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне от него уже погибли 33 человека, а также было разрушено более тысячи зданий.

К тушению пожаров привлечено более 30 тысяч сотрудников спецслужб. Кроме того, президент США Дональд Трамп пообещал оказать федеральную помощь пострадавшим штатам.

Напомним, пожары в Калифорнии стали самыми крупными в истории штата.

Также были опубликованы фото и видео с места масштабных пожаров в Соединенных Штатах Америки.

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