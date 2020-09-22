Лісові пожежі в Каліфорнії: вогонь наближається до передмістя Лос-Анджелесу

Лісова пожежа, яка вирує на північному сході від Лос-Анджелеса (США), стала загрожувати понад тисячі будинків. У цьому районі вогонь вже знищив або пошкодив щонайменше 29 будівель.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, близько чотирьох тисяч мешканців отримали наказ про евакуацію, повідомили представники місцевої пожежної служби.

Численні дослідження протягом останніх років пов’язують великі пожежі у США з глобальним потеплінням внаслідок спалення вугілля, нафти та газу. Вважається, що кліматичні зміни значно осушили Каліфорнію. Сухіший клімат Каліфорнії означає, що рослини є більш легкозаймистими.

Зазначимо, лісові пожежі у західних штатах США вирують протягом трьох тижнів. Таким чином, у Каліфорнії, Орегоні та Вашингтоні від неї вже загинули 33 особи, а також було зруйновано понад тисячу будівель.

До гасіння пожеж залучено понад 30 тисяч співробітників спецслужб. Крім того, президент США Дональд Трамп пообіцяв надати федеральну допомогу постраждалим штатам.

Нагадаємо, пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.

Також були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у Сполучених Штатах Америки.