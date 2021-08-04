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Лесной пожар в Турции достиг теплоэлектростанции: людей эвакуируют

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Анкара, Среда 04 августа 2021 22:01
Лесной пожар в Турции достиг теплоэлектростанции: людей эвакуируют Фото: в Турции пожары достигли теплоэлектростанции в Миласе (twitter.com/noticeturkey)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 4 августа лесные пожары достигли теплоэлектростанции в Миласе. С ТЭЦ эвакуировали весь персонал и вывезли взрывоопасные вещества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Sabah.

По его данным, днем лесные пожары в районе ТЭЦ удалось сдерживать. Однако к вечеру поднялся сильный ветер и пламя достигло станции. Распространение огня не смогли сделать вырытые траншеи и баки с водой.

"Пламя распространилось на ТЭЦ", - сообщили в мэрии города Милас.

Руководство станции приняло решение эвакуировать весь персонал и вывести взрывоопасные вещества.

Напомним, в течение последних дней в Турции бушуют лесные пожары. Власти ввели до 31 августа запрет на посещение лесных массивов, где продолжается ликвидация возгораний.

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пожар Турция ТЭЦ
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