Лесной пожар в Турции достиг теплоэлектростанции: людей эвакуируют
Вечером 4 августа лесные пожары достигли теплоэлектростанции в Миласе. С ТЭЦ эвакуировали весь персонал и вывезли взрывоопасные вещества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Sabah.
По его данным, днем лесные пожары в районе ТЭЦ удалось сдерживать. Однако к вечеру поднялся сильный ветер и пламя достигло станции. Распространение огня не смогли сделать вырытые траншеи и баки с водой.
"Пламя распространилось на ТЭЦ", - сообщили в мэрии города Милас.
Руководство станции приняло решение эвакуировать весь персонал и вывести взрывоопасные вещества.
3 gündür termik santral e gelecek diye bağırılıyor!! Felaket bu— Aynur Aydin (@aynurofficial) August 4, 2021
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Muğla’da Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, alevlerin, Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'ne girdiğini duyurdu.https://t.co/xKuPz5ArP9 pic.twitter.com/xLFQ2RLbXu— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) August 4, 2021
Son Dakika: Muğla'da yangının şehir merkezine ilerlediği aktarılıyor. pic.twitter.com/NCIFvH6yGk— Hava Forum (@HavaForum) August 4, 2021
Напомним, в течение последних дней в Турции бушуют лесные пожары. Власти ввели до 31 августа запрет на посещение лесных массивов, где продолжается ликвидация возгораний.