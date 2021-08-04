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Лісова пожежа в Туреччині досягла теплоелектростанції: людей евакуюють

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Анкара, Середа 04 серпня 2021 22:01
Лісова пожежа в Туреччині досягла теплоелектростанції: людей евакуюють Фото: у Туреччині пожежі досягли теплоелектростанції в Міласі (twitter.com/noticeturkey)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 4 серпня лісові пожежі досягли теплоелектростанції в Міласі. З ТЕЦ евакуювали весь персонал і вивезли вибухонебезпечні речовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Sabah.

За його даними, вдень лісові пожежі в районі ТЕЦ вдалося стримувати. Однак до вечора піднявся сильний вітер і полум'я досягло станції. Поширення вогню не змогли зробити вириті траншеї і баки з водою.

"Полум'я поширилося на ТЕЦ", - повідомили в мерії міста Мілас.

Керівництво станції прийняло рішення евакуювати весь персонал і вивести вибухонебезпечні речовини.

Нагадаємо, протягом останніх днів у Туреччині вирують лісові пожежі. Влада ввела до 31 Серпня заборону на відвідування лісових масивів, де триває ліквідація загорянь.

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