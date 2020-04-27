На границе Чернобыльской зоны потушили пожар

Фото: пожарные в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

Также потушили торфяной пожар в самой Зоне отчуждения

Украинские спасатели потушили пожар на границе Чернобыльской зоны. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Зоне отчуждения ликвидирован очаг торфяного пожара в Денисовицком лесничестве, а также пожар, возникший на границе Зоны отчуждения в селе Старая Марковка, который мог распространиться на территорию зоны в лесной массив.

На сегодня продолжаются работы по тушению очагов пожаров вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка. Угроза распространения огня на всех очагах отсутствует. Наблюдается незначительное задымление на отдельных участках. Осуществляется пролив тлеющей лесной подстилки, пеньков и древесины.

Продолжается дежурство пожарных расчетов на локализованном очаге в Дитятковском лесничестве. Инженерная техника с начала работ создала около тысячи километров минерализованных полос и дорог.

К тушению пожаров в Зоне отчуждения привлечено более тысячи человек и 235 единиц техники, в том числе вертолеты. Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в Зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области ликвидировали крупнейший очаг пожара.