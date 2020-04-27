ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На границе Чернобыльской зоны потушили пожар

Новости » Происшествия     27.04.2020 - 16:59
На границе Чернобыльской зоны потушили пожар
Фото: пожарные в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

Также потушили торфяной пожар в самой Зоне отчуждения

Украинские спасатели потушили пожар на границе Чернобыльской зоны. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Зоне отчуждения ликвидирован очаг торфяного пожара в Денисовицком лесничестве, а также пожар, возникший на границе Зоны отчуждения в селе Старая Марковка, который мог распространиться на территорию зоны в лесной массив.

На сегодня продолжаются работы по тушению очагов пожаров вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка. Угроза распространения огня на всех очагах отсутствует. Наблюдается незначительное задымление на отдельных участках. Осуществляется пролив тлеющей лесной подстилки, пеньков и древесины.

Продолжается дежурство пожарных расчетов на локализованном очаге в Дитятковском лесничестве. Инженерная техника с начала работ создала около тысячи километров минерализованных полос и дорог.

К тушению пожаров в Зоне отчуждения привлечено более тысячи человек и 235 единиц техники, в том числе вертолеты. Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в Зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области ликвидировали крупнейший очаг пожара.

В Греции вспыхнули два пожара в лагере мигрантов
Новости Украины пожарЧернобыль
News
On Top