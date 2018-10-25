Гриценко запустит предвыборную кампанию ближе к новому году, - источники

Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)

В штабе Гриценко считают, что украинцы еще "не живут выборами"

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко запустит предвыборную кампанию ближе к новому году. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Каждый при своем: почему Садовый и Гриценко решили идти на выборы отдельно".

В частности, в штабе Гриценко РБК-Украина сообщили, что активную фазу кампании планируют запустить ближе к новому году, к официальному старту гонки.

"Побеждает не тот, кто первый стартовал, а тот, кто первый пришел к финишу. А пока что люди в Украине не живут выборами", - отметили в штабе.

По внутренней партийной социологии, Гриценко занимает второе место в рейтингах после Юлии Тимошенко, правда, с небольшим отрывом от Петра Порошенко и нескольких других кандидатов.

"У нас высокий потолок роста, главное - убедить избирателей, что Гриценко может выиграть", - подчеркнул собеседник РБК-Украина.

Действительно, согласно данным сентябрьского опроса группы "Рейтинг", в победу Гриценко верят только 3,2% опрошенных. Для сравнения - у Юлии Тимошенко этот показатель равняется 18%, у Петра Порошенко - 14%.

Отметим, Гриценко дважды баллотировался на пост главы государства (в 2010-м и 2014-м) и публично выразил заинтересованность в участии в президентской кампании 2019. Согласно предвыборным рейтингам, Гриценко входит в пятерку кандидатов с 6% голосов опрошенных граждан.

На предыдущих президентских выборах Гриценко замкнул пятерку лидеров с 5% голосов.