Лерос пришел на допрос в ГБР по делу о пленках с братом Ермака

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Гео Лерос пришел на допрос в Государственное бюро расследований в пятницу, 3 апреля, по делу с видеозаписями брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака. Об этом сообщает его защитник Маси Найем в своем Facebook.

Он подчеркнул, что на месте им сообщили об объединении уголовных производств.

"О допросе народного депутата Украины Гео Лероса в Государственном бюро расследований. Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК. Так было указано в повестке. По факту нам сообщили, что вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328, 344 и ч. 2 ст. 190 УК", - отметил Найем.

По его словам, допрос начался, и во время него защита заявила ходатайство о переносе допроса на основании ст. 135 УПК.

Напомним, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на скандал вокруг брата руководителя ОП Дениса Ермака. Подчеркивалось, что все факты, изложенные в так называемых "пленках Лероса" должны быть проверены. Вместе с тем Зеленский ждет установления источника появления скандальных записей.

Как писало РБК-Украина, ранее Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака. На записях, человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.

Руководитель ОП опроверг правдивость видеозаписей и обратился в правоохранительные органы. В частности, ГБР начало расследование сразу по четырем статьям.