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У Зеленского отреагировали на скандал с братом Ермака

Новости » Политика     02.04.2020 - 19:17
У Зеленского отреагировали на скандал с братом Ермака
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский ожидает результаты расследования

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировал на скандал вокруг брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал офиса главы государства.

В Офисе главы государства заявили, что все факты, изложенные в так называемых "пленках Лероса" должны быть проверены. Вместе с тем Зеленский ждет установления источника появления скандальных записей.

"Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названых людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас правоохранители допрашивают обе стороны скандала, а в Офисе президента ждут результатов расследования.

"Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость - главное", - отметили в ОП.

Как писало РБК-Украина, на выходных народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака. На записях, человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.

Руководитель ОП опроверг правдивость видеозаписей и обратился в правоохранительные органы. В частности, Госбюро расследований начало расследование сразу по четырем статьям.

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