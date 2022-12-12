Лепс, Корчевников та Гоблін. ЗМІ дізналися деталі проекту нових санкційних списків ЄС

До проекту нових санкційних списків із 144 осіб увійшли популярні російські телеведучі Борис Корчевников і Марина Євгеніївна Кім, співак Григорій Лепс, а також письменники Дмитро Пучков (Гоблін), Микита Міхальов і Сергій Міхєєв.

У документах ЄС про санкції значиться, що Корчевникьов публікує коментарі в соцмережах, які "асоціюють Захід і Україну з безбожництвом і дияволом". Міхєєв говорить про "необхідність "денацифікації" та "демілітаризації" України" та пропагує "ідеологію "русского мира".

Зазначається, що ЄС планує заморозити активи та заборонити видачу віз чотирьом членам родини Ковальчуків, які володіють ЗМІ та компаніями соціальних мереж і мають стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Повідомляється, що одна з них, Тетяна Ковальчук, є третьою найбагатшою жінкою Росії зі статками 600 млн доларів і співвласницею гірськолижного курорту поблизу Санкт-Петербурга в Росії, "де донька Путіна святкувала своє весілля".

Також до відповідальності хочуть притягнути п'ятьох керівників російських телекомпаній Рен ТВ і ТВ-Новости.

Активи державних медіахолдингів ВГТРК і Національної медіагрупи, державного мовник АНО ТВ-Новости і Фонда стратегічної культури в Москві, які ЄС описує як прикриття зовнішньої розвідки СВР Росії, мають заморозити у Євросоюзі.

А трьох російських каналів - НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1" і РЕН ТВ - позбавлять ліцензії на мовлення в країнах ЄС.

У документах ЄС йдеться, що зазначені російські ЗМІ були винні в "серйозному спотворенні та маніпулюванні фактами" з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС, що становить "суттєву та пряму загрозу громадському порядку та безпеці Союзу".

Також повідомляється, що у списку санкцій дві дочки та двоюрідна сестра "глави" Чечні Рамзана Кадирова та десятки другорядних міністрів уряду, депутатів, сенаторів, губернаторів регіонів, військових і чиновників.

Вони також включають економічні заходи - ембарго на інвестиції в російський гірничодобувний сектор, заборону на продаж технологій подвійного призначення 169 російським компаніям і заморожування активів Московського кредитного банку і Далекосхідного банку.

При цьому деталі нових санкцій все ще можуть бути змінені під час переговорів міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок.