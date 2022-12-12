Лепс, Корчевников и Гоблин. СМИ узнали детали проекта новых санкционных списков ЕС

В проект новых санкционных списков из 144 человек вошли популярные российские телеведущие Борис Корчевников и Марина Евгеньевна Ким, певец Григорий Лепс, а также писатели Дмитрий Пучков (Гоблин), Никита Михалев и Сергей Михеев.

В документах ЕС о санкциях значится, что Корчевников публикует комментарии в соцсетях, которые "ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом". Михеев говорит о "необходимости "денацификации" и "демилитаризации" Украины" и пропагандирует "идеологию "русского мира".

Отмечается, что ЕС планирует заморозить активы и запретить выдачу виз четырем членам семьи Ковальчуков, владеющим СМИ и компаниями социальных сетей и имеющим отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Сообщается, что одна из них, Татьяна Ковальчук, является третьей самой богатой женщиной России с состоянием 600 млн долларов и совладелицей горнолыжного курорта вблизи Санкт-Петербурга в России, "где дочь Путина праздновала свою свадьбу".

Также к ответственности хотят привлечь пятерых руководителей российских телекомпаний Рен ТВ и ТВ-Новости.

Активы государственных медиахолдингов ВГТРК и Национальной медиагруппы, государственного вещателя АНО ТВ-Новости и Фонда стратегической культуры в Москве, которые ЕС описывает как прикрытие внешней разведки СВР России, должны заморозить в Евросоюзе.

А трех российских каналов - НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1" и РЕН ТВ - лишат лицензии на вещание в странах ЕС.

В документах ЕС говорится, что указанные российские СМИ были виноваты в "серьезном искажении и манипулировании фактами" с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС, что составляет "существенную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности Союза".

Также сообщается, что в списке санкций две дочери и двоюродная сестра главы Чечни Рамзана Кадырова и десятки второстепенных министров правительства, депутатов, сенаторов, губернаторов регионов, военных и чиновников.

Они также включают экономические меры - эмбарго на инвестиции в российский горнодобывающий сектор, запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов Московского кредитного банка и Дальневосточного банка.

При этом детали новых санкций все еще могут быть изменены во время переговоров министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник.