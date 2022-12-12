Лепс, Корчевников и Гоблин. СМИ узнали детали проекта новых санкционных списков ЕС

Европейский Союз может ввести ограничения против ряда популярных российских телеведущих, певцов и писателей в новом санкционном пакете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euobserver.
В проект новых санкционных списков из 144 человек вошли популярные российские телеведущие Борис Корчевников и Марина Евгеньевна Ким, певец Григорий Лепс, а также писатели Дмитрий Пучков (Гоблин), Никита Михалев и Сергей Михеев.
В документах ЕС о санкциях значится, что Корчевников публикует комментарии в соцсетях, которые "ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом". Михеев говорит о "необходимости "денацификации" и "демилитаризации" Украины" и пропагандирует "идеологию "русского мира".
Отмечается, что ЕС планирует заморозить активы и запретить выдачу виз четырем членам семьи Ковальчуков, владеющим СМИ и компаниями социальных сетей и имеющим отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Сообщается, что одна из них, Татьяна Ковальчук, является третьей самой богатой женщиной России с состоянием 600 млн долларов и совладелицей горнолыжного курорта вблизи Санкт-Петербурга в России, "где дочь Путина праздновала свою свадьбу".
Также к ответственности хотят привлечь пятерых руководителей российских телекомпаний Рен ТВ и ТВ-Новости.
Активы государственных медиахолдингов ВГТРК и Национальной медиагруппы, государственного вещателя АНО ТВ-Новости и Фонда стратегической культуры в Москве, которые ЕС описывает как прикрытие внешней разведки СВР России, должны заморозить в Евросоюзе.
А трех российских каналов - НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1" и РЕН ТВ - лишат лицензии на вещание в странах ЕС.
В документах ЕС говорится, что указанные российские СМИ были виноваты в "серьезном искажении и манипулировании фактами" с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС, что составляет "существенную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности Союза".
Также сообщается, что в списке санкций две дочери и двоюродная сестра главы Чечни Рамзана Кадырова и десятки второстепенных министров правительства, депутатов, сенаторов, губернаторов регионов, военных и чиновников.
Они также включают экономические меры - эмбарго на инвестиции в российский горнодобывающий сектор, запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов Московского кредитного банка и Дальневосточного банка.
При этом детали новых санкций все еще могут быть изменены во время переговоров министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник.
Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что главы МИД не смогли сегодня согласовать девятый пакет санкций против России, его отправили на доработку. При этом решение может быть согласовано до конца дня.
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