Глави МЗС країн ЄС не погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ ЄС сьогодні не змогли погодити дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Проєкт відправили на доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

"Це засідання буде дуже довгим і важким, тому що у нас на порядку денному Іран, у нас на порядку денному санкції проти Росії, дев'ятий пакет, ми ще не там, ми ще не закінчили", - сказав Боррель журналістам.

Він додав, що рішення може бути погоджено до кінця дня, але є низка питань, які варто затвердити.

"Можливо, до кінця дня, але є деякі питання, які ще належить узгодити... Можливо, завтра, але я не можу сказати, що це буде легко", - додав дипломат.

Слід зазначити, що питання санкцій проти Росії внесено до порядку денного завтрашнього засідання міністрів закордонних справ країн ЄС.