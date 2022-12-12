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Глави МЗС країн ЄС не погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії

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Брюссель, Понеділок 12 грудня 2022 14:21
Глави МЗС країн ЄС не погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри закордонних справ ЄС сьогодні не змогли погодити дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Проєкт відправили на доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

"Це засідання буде дуже довгим і важким, тому що у нас на порядку денному Іран, у нас на порядку денному санкції проти Росії, дев'ятий пакет, ми ще не там, ми ще не закінчили", - сказав Боррель журналістам.

Він додав, що рішення може бути погоджено до кінця дня, але є низка питань, які варто затвердити.

"Можливо, до кінця дня, але є деякі питання, які ще належить узгодити... Можливо, завтра, але я не можу сказати, що це буде легко", - додав дипломат.

Слід зазначити, що питання санкцій проти Росії внесено до порядку денного завтрашнього засідання міністрів закордонних справ країн ЄС.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, в Євросоюзі може з'явитися представник з санкцій, який моніторитиме виконання обмежень.

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